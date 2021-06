Joe Biden ricevuto da Elisabetta II al Castello di Windsor

WINDSOR, 13 GIU - Accolto dalla guardia d'onore e poi da una tradizionale tazza di tè. La regina Elisabetta II ha ricevuto oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al castello di Windsor al termine del vertice del G7. In abito a fiori e cappello rosa, la sovrana di 95 anni, insieme a Biden e alla moglie Jill, ha assistito ad una sfilata delle guardie d'onore - in divisa rossa e con il cappello di pelo d'orso nero - nel cortile della residenza dove la regina si è ritirata dall'inizio della pandemia. Sotto un sole radioso, Elisabetta II con gli ospiti d'oltremanica, ha ascoltato gli inni britannici ed americani, e poi i tre sono entrati nel castello per prendere una tazza di tè prima che Biden riparta alla volta di Bruxelles, dove lunedì parteciperà a un vertice della Nato. Fatta eccezione per Lyndon B. Johnson, nei suoi 69 anni di regno la regina ha incontrato tutti i presidenti degli Stati Uniti . (ANSA).