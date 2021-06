Uomo uccide donna e si suicida a Ventimiglia

GENOVA, 13 GIU - Un uomo ha ucciso una donna a Ventimiglia e si è tolto la vita. La donna sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco all'interno di un'auto, in via Tenda. L'uomo si sarebbe successivamente suicidato in un luogo poco distante. Sul posto ci sono le forze dell'ordine per i rilievi e alcuni soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare la morte delle due persone. (ANSA).