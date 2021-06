Kosovo: premier conferma, denuncerò Serbia per genocidio

(ANSAmed) - BELGRADO, 12 GIU - Il premier kosovaro Albin Kurti ha ribadito che Pristina denuncerà la Serbia per genocidio dinanzi alla giustizia internazionale. Parlando nella località di Poklek a una cerimonia per i 22 anni dall'ingresso in Kosovo della Forza Nato (Kfor), Kurti - come riferito dai media a Belgrado - ha detto che i serbi devono rispondere davanti al mondo dei loro crimini e massacri compiuti 22 anni fa e dei quali non si è ancora scusata. A guidare la Serbia, ha osservato il premier, vi sono ancora persone che erano ministri e alti funzionari ai tempi in cui "si ordinavano e compivano massacri". Oggi, ha detto, i serbi "non possono più attaccarci e ucciderci", anche se continuano a coltivare o loro sogni e ad armarsi acquistando armamenti "da Russia, Bielorussia e altri Paesi". (ANSAmed).