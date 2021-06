Celebrazioni a Trieste per liberazione occupazione jugoslava

TRIESTE, 12 GIU - Celebrazioni si sono svolte stamani in occasione del 76/o anniversario della liberazione di Trieste, nel 1945, dall'occupazione jugoslava, durata 40 giorni e contrassegnata da violenze. Nella Sala del Consiglio comunale si è tenuta una cerimonia in cui le autorità cittadine hanno ricordato che anche le sofferenze patite in quel periodo sono valse a concedere la Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Città di Trieste. In piazza Unità d'Italia si è svolto l'Alzabandiera; è stata deposta una corona alla lapide che ricorda il 12 giugno, nel Parco della Rimembranza, e in serata, si concluderanno le celebrazioni nella stessa piazza Unità con l' Ammainabandiera solenne. L'amministrazione comunale approvò una deliberazione di Giunta del 26 maggio 2020, che istituì la ricorrenza cittadina del 12 giugno, per ricordare il giorno della fine dell'occupazione jugoslava di Trieste del 1945. (ANSA).