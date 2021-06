Hit parade, in vetta Untouchable di Tony Effe

(di Cinzia Conti) ROMA, 11 GIU - Dopo l'enorme successo con la Dark Polo Gang, Tony Effe con il suo primo album da solista Untouchable esordisce in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Dopo tre settimane in vetta scivola in seconda posizione Sangiovanni. Il giovane cantante, arrivato secondo nell'edizione di quest'anno di Amici, domina anche la classifica dei singoli più scaricati con Malibù al primo posto e Lady al quinto. Al terzo gradino del podio il rapper Rkomi con Taxi Driver. In quota Amici, pure il quarto posto di Aka 7even con l'album omonimo. Scendono dalla seconda alla quinta piazza i vincitori dell'Eurovision Maneskin con Il loro Teatro d'Ira - Vol. 1. Debuttano al sesto posto con Originali i Sottotono, lo storico due hip hop-urban formato da Big Fish e Tormento. Settimo Deddy con Il Cielo Contromano che scende di due posti mentre ottava è a giovanissima Madame con l'album omonimo che ne guadagna uno. Nona posizione con Red Bull 64 Bars The Album, il progetto discografico, manifesto della scena rap italiana, promosso da Red Bull e Island Records, con 10 brani inediti. Entra nella top ten anche La ristampa di Neffa e i messaggeri della Dopa che conquista anche il primo posto nella classifica dei vinili. (ANSA).