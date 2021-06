Addio Lucinda Riley, regina del romanzo rosa

ROMA, 11 GIU - E' morta oggi a 55 anni la scrittrice Lucinda Riley, la regina del romanzo rosa famosa per la serie 'Le sette sorelle', pubblicata in Italia da Giunti, diventata un fenomeno globale. Lo rende noto la famiglia, con una nota indirizzata a tutti i suoi editori: "È con grande dispiacere che siamo a comunicarvi che Lucinda si è spenta serenamente questa mattina circondata dalla sua famiglia che era per lei così importante. Ci rendiamo conto che questo sarà un terribile shock per molte persone, che non erano al corrente che Lucinda negli ultimi quattro anni stava combattendo contro il cancro" affermano i Riley. (ANSA).