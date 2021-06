Inizia il vertice G7, il primo dopo la pandemia

LONDRA, 11 GIU - E' iniziato ufficialmente in Cornovaglia, all'estremo sud-ovest dell'Inghilterra, il G7 2021 a presidenza britannica: primo vertice in presenza dallo scoppio della pandemia di Covid. Il premier Boris Johnson ha dato il via ai tre giorni di lavori accogliendo nell'esclusivo resort (blindato) di Carbis Bay i leader ospiti: Joe Biden per gli Usa, Mario Draghi per l'Italia, Angela Merkel per la Germania, Emmanuel Macron per la Francia, Yoshihide Suga per il Giappone, Justin Trudeau per il Canada, nonché Charles Michel e Ursula von der Leyen per l'Ue. La prima sessione - sulla ricostruzione post Covid - viene introdotta da Draghi. La passerella della ricezione formale dei diversi leader è avvenuta sulla spiaggia davanti al resort, con il mare di sfondo, sotto un cielo grigio attraversato da folate di vento. Gli ospiti hanno scambiato tutti qualche parola con Johnson, affiancato dalla giovane neo-sposa Carrie Symonds, fra sorrisi e battute, prima di mettersi in posa per i fotografi. La prima è stata Ursula von der Leyen, l'ultimo Emmanuel Macron. Tutti erano accompagnati da mogli o mariti, salvo Draghi e il premier canadese Justin Trudeau. (ANSA).