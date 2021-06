ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, sfuma la zona verde europea

CAGLIARI, 10 GIU - La Sardegna non entra a far parte, almeno per il momento, della zona verde europea. E' quanto si evince dai dati caricati sulla piattaforma online del centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il responso era atteso per oggi. Per far parte della green zone è necessario avere meno di 25 contagi al giorno per 100mila abitanti per 14 giorni consecutivi. Ma la Sardegna ha registrato nell'arco di due settimane un numero di casi pari a 27 al giorno. Insomma, l'obiettivo è stato mancato per meno di cinquanta casi. L'unica regione italiana promossa zona verde europea resta dunque il Molise. Intanto non si registrano vittime nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, che conta invece 19 nuovi contagi su 3.932 tamponi effettuati per un tasso di positività dello 0,48%. Si svuotano gli ospedali: sono 87 (-7) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica; 5 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, dopo la consegna ieri di 86mila dosi Pfizer, domani arriveranno circa 4.000 dosi di Janssen. Programmata per la prossima settimana la consegna di circa 117mila dosi, di cui 79.500 Pfizer, 28.000 AstraZeneca e 9.500 Moderna. Complessivamente, dalla settimana prossima ed entro l'1 luglio, salvo rimodulazioni, sono attese in Sardegna 227mila dosi di vaccini. Intanto nella giornata di ieri sono state somministrate 15.172 dosi, in linea con quanto previsto nei target giornalieri assegnati alle Regioni dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Sulla piattaforma di Poste italiane salgono a 729mila le prenotazioni per la prima somministrazione negli hub e nei centri di vaccinazione del territorio regionale, 134mila i cittadini nella fascia d'età 16-39 anni, da venerdì scorso abilitati alle prenotazioni in Sardegna. (ANSA).