Francia, Macron inaugura l'Hotel de la Marine di Parigi

PARIGI, 10 GIU - Emmanuel Macron ha inaugurato oggi l'Hotel de la Marine, emblematico edificio di Place de la Concorde a Parigi, che da sabato aprirà le porte ai visitatori per la prima volta dalla Rivoluzione francese dopo essere stato oggetto di una profonda opera di restauro durata cinque anni. L'Hotel de la Marine, con i suoi "secoli di storia"; diventerà un "nuovo luogo di attrattività per la Francia", ha detto il capo dello Stato, dopo aver visitato i saloni stracarichi d'oro, di cui alcuni ricordano il castello di Versailles. Un restauro condotto dal Centre des monuments nationaux (CMN), che è "riuscito a reinventare questo luogo", "ritrovando lo spirito"; "modernizzandolo", anche grazie al "savoir-faire" francese, in particolare, i "compagni e artigiani di cui abbiamo tanto bisogno", anche se alcuni dei dipinti esposti sono tornati agli antichi splendori grazie al lavoro di restauratrici italiane, tra le grandi eccellenze del nostro Paese, apprezzatissime in Francia. Costruito nel XVIII/o secolo da Ange-Jacques Gabriel, primo architetto di Luigi XV, l'Hotel de la Marine era in restauro dal 2017. Il progetto è stato pensato per essere "aperto sulla città", con ristorante, caffé, libreria e 6.000 metri quadri di spazi di co-working. L'edificio accoglie, tra l'altro, la sede della Fondazione per la Memoria della Schiavitu', presieduta dall'ex premier Jean-Marc Ayrault nonché l'antenna parigina della Fifa. Al termine della visita, Macron ha incontrato il presidente, Gianni Infantino. (ANSA).