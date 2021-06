Voli blu: M5s, ddl trasparenza per quelli delle Alte Cariche

ROMA, 10 GIU - "Oggi ho depositato un disegno di legge, sottoscritto anche da tanti colleghi del MoVimento 5 Stelle, per estendere il regime di pubblicità dei voli di Stato anche a quelli effettuati dal presidente del Senato, dal presidente della Camera, dal presidente del Consiglio e dal presidente della Corte Costituzionale, attualmente esclusi da qualsiasi obbligo di pubblicità". Lo annuncia in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Emma Pavanelli, componente del direttivo del gruppo pentastellato a Palazzo Madama. "I voli di Stato - aggiunge - sono effettuati utilizzando denaro pubblico, quindi soldi derivanti dalle imposte versate da cittadini e imprese. Per questo motivo riteniamo doveroso ci sia la massima trasparenza anche sull'uso che ne fanno queste quattro alte cariche istituzionali. La fiducia dei cittadini italiani nelle istituzioni si può tutelare nonché aumentare mostrando come vengono utilizzati i mezzi privilegiati di cui dispongono alcune persone per l'esercizio della loro alta funzione. Naturalmente non vogliamo mettere in discussione la possibilità che vi siano i voli di Stato, che in alcune precise circostanze possono essere molto utili o indispensabili per garantire efficienza, puntualità e sicurezza, ma vogliamo far fare un salto di qualità alla sobrietà e al rigore delle nostre istituzioni. Restano esclusi i voli di Stato la cui pubblicazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza nazionale oppure compromettere i rapporti diplomatici con altri Stati" conclude Pavanelli. (ANSA).