Quirinale: Mattarella a pranzo con nuovi cardinali italiani

ROMA, 10 GIU - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha offerto oggi, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale colazione in onore dei nuovi Cardinali italiani nominati nel Concistoro del 28 novembre 2020, il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino, il Cardinale Mauro Gambetti, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, il Cardinale Silvano Maria Tomasi, Arcivescovo titolare di Asolo, Nunzio Apostolico, il Cardinale Raniero Cantalamessa, Predicatore della Casa Pontificia e il Cardinale Enrico Feroci, Parroco di Santa Maria del Divino Amore. Erano presenti il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, Monsignor Emil Paul Tscherrig, Nunzio Apostolico in Italia e Pietro Sebastiani, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede. Lo riferisce un comunicato del Quirinale. (ANSA).