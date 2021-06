Fdi: Meloni, miei parlamentari preparati, altro che M5s

ROMA, 10 GIU - "Questa cosa che noi non avremmo classe dirigente non la capisco. Ma qualcuno ha letto i curricula dei parlamentari di Fdi? Io ho letto quelli di M5s, e fanno i ministri. Ciascuno dei miei ha fatto la trafila di militanza, e sono preparatissimi. Io preferisco chi ha iniziato a fare politica da prima di entrare in Parlamento, perché vuol dire che la facevano per passione". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a L'ara che tira, rispondendo alle affermazioni di Galli della Loggia, secondo il quale Fdi non ha classe dirigente. (ANSA).