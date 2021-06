Amministrative: Letta, da esito voto non trarrò scelte politiche

ROMA, 10 GIU - "Si tratta di elezioni amministrative e non trarrò scelte politiche se andranno in un verso o nell'altro". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a L'Aria che tira su La7. "Sono elezioni amministrative - ha ribadito - i cittadini sceglieranno i sindaci. Quello che invece sarà competenza totale del partito a livello nazionale saranno le elezioni politiche, che ci saranno tra 20 mesi. Non sarà un sondaggio, ma il voto vero, io sto facendo di tutto perché il centrosinistra sia rinnovato". (ANSA).