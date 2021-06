Letta, sbagliato candidare magistrati in funzione in città

ROMA, 10 GIU - "Ho visto le candidature" del centrodestra "a Napoli e il ticket a Roma. Il centrodestra è molto attento alla giustizia: hanno candidato due magistrati, a Napoli come sindaco e come vicesindaco a Roma, peccato che siano in funzione nel posto dove si candideranno. Hanno preso decisioni delicatissime e hanno accesso a dati sensibili della terra dove si candidano. La legge italiana ha un buco e non lo impedisce. Ed è un errore". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, a 'L'Aria che tira', su La 7. (ANSA).