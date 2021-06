Sky, dal 1 luglio 4 nuovi canali inclusi nell'abbonamento

ROMA, 10 GIU - Il 1° luglio nascono quattro nuovi canali a brand Sky disponibili per tutti gli abbonati via satellite e via internet, compresi nell'abbonamento, e in streaming su NOW inclusi nel Pass Entertainment: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature. Con Sky Uno, Sky Atlantic e Sky Arte portano a quota 7 il numero dei canali a brand Sky dell'area intrattenimento, garantendo così un considerevole ampliamento della varietà dei generi proposti, con tantissime novità rivolte a un quanto più largo pubblico possibile. E con i canali Sky Cinema, Sky Sport e le news e gli approfondimenti di Sky Tg24, assicurano una nuova stagione sempre più ricca di intrattenimento e informazione di qualità per tutti. I quattro nuovi canali offriranno a tutti i clienti Sky centinaia di titoli ogni anno, circa 3 mila ore di programmazione al mese e almeno una prima visione al giorno tra produzioni originali, contenuti inediti e grandi classici, con alcuni tra i titoli più attesi della stagione e con le serie che hanno fatto la storia della tv. Saranno tutti in alta definizione con contenuti fruibili anche on demand. I canali saranno visibili anche in mobilità con Sky Go. Ampio spazio sarà riservato alle serie e ai documentari Sky Original, con produzioni italiane e internazionali. Tra i nuovi titoli originali "Ridatemi mia moglie", che segna il ritorno di Fabio De Luigi in tv e "A casa tutti bene - La serie", primo progetto seriale di Gabriele Muccino, che approderanno su Sky Serie e si affiancheranno all'ultima, attesissima stagione di "Gomorra - La Serie" e alla nuova del financial thriller "Diavoli" con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, attesi su Sky Atlantic. Sky Documentaries ospiterà le inchieste esclusive della nuova stagione del "Testimone", programma di reportage ideato, diretto e condotto da Pif, e le storie di grandi icone sportive come "Bruno vs Tyson". (ANSA).