Covid: Hancock si difende da accuse, mai mentito a Johnson

ROMA, 10 GIU - Il ministro della Salute britannico Matt Hancock si è difeso oggi davanti ai parlamentari britannici dalle accuse dell'ex consigliere del premier Boris Johnson, Dominic Cummings, riguardo alla gestione della pandemia di Covid. Innanzitutto Hancock ha detto chiaramente di non aver mai "mentito" al primo ministro sulle case di cura o su nessun altro argomento, come invece gli imputava Cummings. Quante alle migliaia di vittime di coronavirus nei centri per anziani il ministro ha confessato che gli "pesano molto. E lo faranno sempre". "Abbiamo provato a creare un "anello protettivo" attorno alle case di cura, ma "eravamo limitati" dalla mancanza di dati, come una lista di tutti i centri nel Regno Unito. Il ministro ha anche detto di "non aveva idea" del motivo per cui l'ex consigliere di Johnson ce l'avesse con lui e che il governo "ha lavorato meglio negli ultimi sei mesi" da quando se ne è andato. (ANSA).