Editoria ragazzi, vendite in calo dell'1,3% nel 2020

ROMA, 10 GIU - Piccola battuta d'arresto, soprattutto considerando l'effetto del Covid-19, per l'editoria per ragazzi nel 2020 con un venduto di 244,7 milioni di euro, in calo dell'1,3%. Complessivamente l'editoria di varia è invece cresciuta dello 0,3%. I titoli pubblicati sono stati 7.289, in linea con quelli pubblicati nel 2018 (7.221), ma in calo rispetto al record del 2019 con 7.810 titoli. Questo secondo i dati del Centro Studi dell'Associazione Italiana Editori diffusi in occasione della Bologna Children's Book Fair che si svolgerà online dal 14 al 17 giugno. (ANSA).