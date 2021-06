Curva epidemica Covid umbra ancora in "forte discesa"

PERUGIA, 10 GIU - La curva epidemica relativa al Covid in Umbria "continua ancora in una forte discesa", con l'indice Rt calcolato a 0,72 (0,68 quello italiano), mentre la scorsa settimana era 0,87. Lo ha detto Marco Cristofori, del nucleo epidemiologico della Regione nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento sull'andamento della pandemia. "Siamo arrivati a livelli veramente bassi di incidenza perché le misure adottate e il monitoraggio capillare fatto comune per comune ha permesso di identificare sempre qualsiasi piccola anomalia" ha spiegato. "Quando uno ha i casi molto bassi - ha detto Cristofori - generalmente l'Rt si attesta intorno a uno perché la capacità di discesa diminuisce ma qui abbiamo ancora margini di calo. Andando avanti così possiamo ancora continuare a diminuire l'incidenza. Questo ci fa ben sperare". L'incidenza di casi è stata quindi indicata in 16 per 100 mila abitanti. (ANSA).