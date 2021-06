Perù: elezioni, Fujimori chiede annullamento 200mila voti

LIMA, 10 GIU - La candidata di destra alle elezioni presidenziali in Perù, Keiko Fujimori, ha chiesto al tribunale elettorale del Paese l'annullamento di 200.000 voti: lo ha reso noto il suo Partito. Fujimori, battuta per circa 74.000 voti dal suo rivale di sinistra Pedro Castillo, ha chiesto alla corte l'annullamento del risultato in 802 seggi elettorali, pari a circa 200.000 voti. Qualche ora fa Castillo si è proclamato vincitore delle elezioni, con il 99,82% delle schede scrutinate. (ANSA).