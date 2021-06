M5S:Patuanelli, serve stare in governo e portare nostri temi

ROMA, 09 GIU - Se c'è la tentazione che il M5S è meglio rifondarlo fuori dal governo? "No, perché fuori dal governo facciamo dei sit-in. Io credo sia necessario stare al governo per portare i nostri temi e su quei temi insistere". Lo ha spiegato il capodelegazione M5S Stefano Patuanelli interpellato da Fanpage a margine della cabina di regia a Palazzo Chigi sulla cybersecurity. Rispetto al Pd "ci sono dei temi su cui noi siamo più centrati e sui ci cerchiamo di fare la differenza, ma qui il problema non è marcare la differenza per cercare consenso come si fa dall'altra parte, il tema è proporre le cose e dare le risposte che servono a migliorare la vita dei cittadini", ha sottolineato. (ANSA).