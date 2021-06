M5s: ieri incontro Grillo-Conte su nuovo Statuto

ROMA, 09 GIU - Un incontro tra Beppe Grillo e il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte sarebbe avvenuto ieri, nella villa di Marina di Bibbona del fondatore del Movimento. Secondo le indiscrezioni Conte si sarebbe recato da Grillo per illustrargli la stesura del nuovo Statuto e della Carta dei valori M5s, i documenti rifondativi del Movimento che nei prossimi giorni verranno votati dagli iscritti al M5s. Il reggente Vito Crimi, ha confermato in un'intervista che il M5s è ormai in possesso dei dati sugli iscritti e che nei prossimi giorni ci saranno due votazioni: sulla modifica allo Statuto e subito dopo sul "nuovo assetto" del Movimento. (ANSA).