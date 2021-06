Roma: Salvini, Michetti-Matone squadra prossimi 10 anni

ROMA, 09 GIU - "Oggi una buona notizia, Roma non ha un candidato ma una squadra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando del ticket Michetti-Matone come candidati per Roma del centrodestra, in una intervista a RadioRadio, l'emittente in cui Michetti fa l'opinionista. Salvini ha detto che "questa sarà la squadra che guiderà la città nei prossimi dieci anni", auspicando che Enrico Michetti vinca già al primo turno, ottenendo quindi subitoil 50% dei voti. (ANSA).