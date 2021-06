C.destra:Lollobrigida,unità su programmi, non serve contenitore

ROMA, 09 GIU - "Non siamo interessati all'ipotesi di una federazione, ci sembra solo il tentativo di FI e Lega di arginare il potere di sinistra e M5s nel governo Draghi. Teniamo all'unità del centrodestra, basata su programmi che ci hanno portato fino ad oggi a guidare molte amministrazioni comunali e regionali, ma pensiamo che per questo non serva un contenitore unico". Lo ha detto intervenendo a Studio24 su Rainews il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (ANSA).