Concita De Gregorio, con Parenzo nell'estate che riparte

ROMA, 09 GIU - "Racconteremo l'estate della ripartenza, dopo l'impatto drammatico della crisi sociale e sanitaria, vedremo cosa aspetta gli italiani nei prossimi mesi, ma anche le opportunità che si aprono; analizzeremo con i nostri ospiti sia le incognite che le speranze, ma in un clima disteso. In primo piano ci sarà l'ascolto delle domande e la chiarezza delle risposte. Perché il dibattito funziona se metti al bando il giro scomposto di chi alza di più la voce". New entry al femminile alla conduzione di In Onda: arriva la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, storica firma de La Repubblica. Da fine giugno (dal 28), quando tornerà sugli schermi di La7, il talk show estivo vedrà De Gregorio affiancare lo storico e confermato timoniere del programma, David Parenzo, presenza fissa sin dalla prima edizione. Prima della partenza del programma sarà protagonista come autrice ma anche in scena al Campania Teatro Festival il 19 giugno con il suo spettacolo "Un'ultima cosa, cinque invettive, sette donne e un funerale". In una conversazione con l'ANSA De Gregorio racconta questa sua estate ricca di impegni e che comprende anche la ripartenza ad agosto di "ConDominio" da lei curato con Sandra Toffolatti, per varie città d'Italia: "io non ci dovrò essere fisicamente, lo seguirà Sandra, ma avremo molti artisti in varie località". De Gregorio confessa che non si aspettava la chiamata alla conduzione estiva del programma di La7: "Sono felice, ho trovato una grande squadra di autori ad accogliermi. Con David, con il quale in passato abbiamo avuto modo di conoscerci, ci siamo trovati in sintonia, poi ognuno avrà i suoi spazi e il suo modo di confrontarsi con chi ci viene a trovare. Avremo anche ospiti più giovani a seconda delle puntate: non i soliti noti, non è detto che persone preparate e competenti devono essere per forza di cose quelle che vanno più spesso in tv o sono più note al grande pubblico. Poi mai dire mai, nel senso che la porta è aperta a tutti". (ANSA).