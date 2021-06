Europei: all'Olimpico di Roma tunnel con termocamere

ROMA, 08 GIU - Ci saranno dei tunnel dotati di termocamere allo stadio Olimpico di Roma per la partita inaugurale degli Europei di calcio che si disputerà venerdì sera. Secondo quanto si apprende, verranno posizionati tra la prima verifica del biglietto e l'area prima dei controlli di sicurezza. Al passaggio dei tifosi rileveranno la temperatura corporea. E' una delle misure di sicurezza e anti Covid contenute nel piano sicurezza messo a punto dalla Questura di Roma in vista del match con il pubblico sugli spalti. Per quanto riguarda le fan zone saranno a numero chiuso. La fan zone di piazza del Popolo potrà contenere al massimo mille persone per ogni emiciclo. Gli ingressi saranno controllati ed è necessaria una prenotazione tramite app. Sempre tramite prenotazione si accederà ai Fori Imperiali dove ci sarà una grossa area con un maxi schermo. (ANSA).