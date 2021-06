Gare in diretta e approfondimenti, ecco l'Europeo della Rai

ROMA, 08 GIU - Gare in diretta, approfondimenti, alleggerimenti e anche una mini-serie. E' ampia l'offerta Rai per Europei di calcio, al via l'11 giugno con Turchia-Italia, dopo un anno di attesa causa pandemia. Saranno 27 le partite in diretta, tutte su Rai1 (20 in prima serata, 7 nel pomeriggio) e su Rai4k, al canale 210 della piattaforma Tivùsat, in altissima definizione in 4K. Alle 16 gare del primo turno si aggiungeranno quattro ottavi di finale, i quattro quarti di finale, le due semifinali e la finale, in programma domenica 11 luglio. Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro racconteranno le partite dell'Italia. Non mancheranno le rubriche quotidiane di approfondimento, sempre su Rai1, a cominciare da Notti Europee, mentre su Rai2 andrà in onda Dribbling Europei. Tutte le partite, con gli approfondimenti, le interviste esclusive dal ritiro della Nazionale, e molti contenuti originali saranno disponibili su RaiPlay e sui portali web di Rai Sport e di Rai1. La rassegna continentale, su RaiPlay, avrà anche volto e voce dei The Jackal, con Europei a casa The Jackal. L'Europeo firmato Rai, in realtà è già cominciato, con le quattro puntate di Sogno Azzurro, la mini-serie in onda da lunedì 7 a giovedì 10 giugno. "Dopo la pandemia gli italiani hanno voglia di tornare ad appassionarsi - ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, in conferenza stampa -. Sono certo che la Rai darà il meglio di sé per un mese di grandi emozioni". (ANSA).