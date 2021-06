Coraggio Italia: Quagliariello, entro giugno il simbolo

TRIESTE, 08 GIU - "Entro fine giugno ci sarà una conferenza programmatica della lista e in quel momento sarà presentato il simbolo, perché sapremo se questo percorso che auspichiamo sarà andato in porto". Lo ha annunciato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di "Coraggio Italia", il neonato gruppo politico che fa riferimento al governatore della Liguria Giovanni Toti (promotore di "Cambiamo") e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a margine di un incontro che si è tenuto oggi a Trieste. "Oggi 'Coraggio Italia' sono solo gruppi parlamentari e non esiste come partito - ha spiegato Quagliariello - perché noi abbiamo detto che si formerà quando ci sarà un documento sulle idee e sull'organizzazione votato dai quattro quinti delle commissioni che si sono formate", ha specificato. (ANSA).