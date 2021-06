Ambiente: Fico, il ruolo del mare è vitale

ROMA, 08 GIU - "Quella che si celebra oggi è la Giornata mondiale degli Oceani, un momento per riflettere sul ruolo vitale di questo elemento naturale e sul dovere della collettività umana di interagire in modo sostenibile con esso, per il bene delle generazioni future e per la sopravvivenza dello stesso pianeta". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "Sarò a Napoli questa mattina - sostiene - per la riapertura al pubblico - voluta proprio in occasione di questa giornata - dell'acquario della storica Stazione zoologica Anton Dohrn, un centro di eccellenza nel campo della ricerca e della divulgazione scientifica. La salvaguardia del mare impatta in modo significativo sulla sostenibilità e sulla qualità dell'ambiente e del clima e, al tempo stesso, crea grandi potenzialità di sviluppo per le nostre comunità. Dal rapporto Onu sullo stato di avanzamento dell'Agenda 2030 emerge la necessità - prosegue il presidente della Camera - di 'implementare urgentemente una gestione sostenibile degli oceani per scongiurare ripercussioni a lungo termine sull'ambiente marino, causate principalmente dall'inquinamento, dal riscaldamento delle acque e dall'acidificazione dei mari. La protezione degli ecosistemi acquatici è legata a doppio filo con la sopravvivenza di almeno tre miliardi di persone che vivono a stretto contatto con mari e oceani". (ANSA).