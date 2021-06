Epifani: in Aula Camera un minuto di silenzio ed applauso

ROMA, 08 GIU - L'Aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Guglielmo Epifani, il deputato di Leu ed ex leader della Cgil e del Pd scomparso ieri e ha tributato un unanime applauso. Al suo posto in Aula è stato depositato un mazzo di fiori. Il vicepresidente Ettore Rosato ha annunciato che nei prossimi giorni Fico terrà una commemorazione solenne di Epifani in Aula. (ANSA).