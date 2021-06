Canada: veicolo uccide famiglia musulmana, arrestato 20enne

WASHINGTON, JUN 7 - Cinque persone di una stessa famiglia musulmana sono state investite domenica sera da un veicolo a London, nella provincia canadese dell'Ontario, in quello che per gli investigatori è stato un attacco "premeditato" per la loro fede islamica. Quattro di loro sono morti. Lo riferiscono i media locali, citando la polizia. Un ventenne di London è stato arrestato come sospettato dell'attentato. Le vittime sono tre adulti e un teenager. Un altro adolescente è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. (ANSA).