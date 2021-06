ANSA-IL-PUNTO/Covid:Riccardi, psicologi per disagio giovani

(di Simone Modugno) TRIESTE, 07 GIU - Stanziare 411mila euro per il Friuli Venezia Giulia, grazie al decreto Sostegni bis, per il "reclutamento straordinario nel sistema sanitario regionale di nuovi psicologi" in un progetto che preveda "la presa in carico di casi di disagio psicologico, in particolare di bambini e adolescenti, causati dalla pandemia". è l'idea ipotizzata oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, all'incontro con il presidente dell'Ordine degli psicologi Fvg, Roberto Calvani. Nel corso dell'incontro è stato affrontata anche l'applicazione del decreto legge 137/20 che - per assicurare le prestazioni psicologiche anche domiciliari ai cittadini e agli operatori sanitari e garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza - dà la possibilità ai sistemi sanitari regionali di organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale. Altro punto affrontato quello afferente alla mancanza sul territorio regionale di strutture accreditate adeguate ad ospitare i minori seguiti a livello psicologico e separati dalle famiglie da un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Sempre in giornata, l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano isontina (Asugi) ha reso noto di aver reclutato ulteriori 31 medici specializzandi a supporto delle attività nei centri vaccinali, che si aggiungono ai 234 del precedente decreto del 6 maggio. Il reclutamento è necessario "per garantire il regolare e puntuale svolgimento della campagna vaccinale e il massimo livello di copertura sul territorio di competenza di Asugi". Anche oggi in Friuli Venezia Giulia non è stato registrato alcun decesso, mentre i i ricoveri nelle terapie intensive sono saliti da 1 a 2. Su un totale di 1370 tra test e tamponi sono state riscontrate 10 positività al Covid 19, pari allo 0,72% dei casi totali. (ANSA).