FI: Carfagna, non vorrei si trasformasse in Forza Lega

MANDURIA, 07 GIU - "Penso che una federazione non si faccia attraverso un blitz, perché i blitz si fanno quando si vuole nascondere qualcosa. Non vorrei fosse il sogno di chi vuole trasformare Forza Italia in Forza Lega. Sono convinta non sia questo l'intento, ma abbiamo bisogno di tempo perché questo ci venga spiegato". Lo ha detto il ministro per il Sud, Mara Carfagna, collegandosi con 'Forum in Masseria'. "Tanti elettori - ha aggiunto - mi dicono che non si riconoscono in un partito unico, nemmeno io ho capito cosa sia la federazione, nessuno me l'ha spiegata". "Sono stata teorica del centrodestra unito- ha concluso - fino a quando aveva certi connotati, un centrodestra trainato da Fi, moderato. Quando poi c'è stata una estremizzazione, anche i teorici del centrodestra unito come me hanno avuto difficoltà". (ANSA).