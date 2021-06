Morto ex leader Cgil e segretario Pd Guglielmo Epifani

ROMA, 07 GIU - E' morto a 71 anni , a quanto si apprende, l'ex leader della Cgil e ex segretario del Pd Guglielmo Epifani. Attualmente deputato di Leu, si è spento dopo una breve malattia. "E' una notizia drammatica, che ci è arrivata durante l'incontro. È una giornata tristissima. Abbiamo interrotto la riunione per rispetto della memoria di Guglielmo Epifani. Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile", ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, davanti al Nazareno, insieme ai leader di Cgil,Landini, delLA Cisl, Sbarra e della Uil, Bombardieri. (ANSA).