C.destra: Garavaglia, sì a federazione con FI,uniti si vince

MANDURIA, 07 GIU - "Il centrodestra unito è tendenzialmente vincente, quindi la cosa migliore da fare è mettersi insieme e mettersi d'accordo, quindi fare la federazione. Se invece litighi, gli elettori vanno dall'altra parte". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (Lega), parlando della possibilità che Lega e Forza Italia si uniscano in una federazione. Salvini, è stato chiesto al ministro, parla di una federazione delle forze di governo, lasciando da parte la Meloni. "D'accordo, ma questa è una prima fase poi non si sa mai", ha risposto. Ma questa federazione nasce per mettere Salvini al riparo da ogni possibile scavalcamento nei sondaggi da parte della Meloni? "No - ha detto il ministro - perché i sondaggi vanno e vengono, uno deve guardare quando si vota". Che ci guadagna FI a unirsi con voi? "Strutturalmente - ha concluso - un centrodestra unito ha più potere contrattuale, lo abbiamo visto con la legge di bilancio, nella fase finale del Conte due, in un momento di caos. Ottieni i risultati se fai squadra". (ANSA).