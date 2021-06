Camera: Fico, questa settimana esame dl riaperture

ROMA, 07 GIU - Questa settimana i lavori di Montecitorio sono partiti con il decreto Riaperture, su cui il governo ha posto la questione di fiducia che verrà votata domattina. Seguiranno l'esame del provvedimento e la votazione finale. I successivi argomenti previsti dal calendario saranno invece la proposta di legge costituzionale per il voto dei 18enni per il Senato e quella che prevede interventi per il settore ittico. Mercoledì ci sarà il question time in diretta televisiva e venerdì le interpellanze urgenti". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico. "Prosegue intanto l'esame in commissione Bilancio del decreto Sostegni bis: stamattina è stato audito il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo, più tardi toccherà al ministro dell'Economia Daniele Franco. Domani il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani sarà in Ambiente e Attività produttiva sul Pnrr, mentre le commissioni Trasporti e Lavori si occuperanno di Air Italy e in Giustizia la garante per l'infanzia Carla Garlatti sarà ascoltata nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sull'affidamento dei minori. Mercoledì - fra le altre - sono previste audizioni sul voto ai fuorisede in Affari costituzionali. Giovedì infine ci sarà la ministra della Giustizia Marta Cartabia in Antimafia, conclude. (ANSA).