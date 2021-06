Vaccini: Zaia, subito disponibili per invitati a nozze

VENEZIA, 07 GIU - Chi ha avuto l'invito a partecipare a cerimonie di nozze potrà vaccinarsi subito in Veneto, e per gli over 60 sarà possibile recarsi all'appuntamento con accesso diretto. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, "Chi ha la 'partecipazione' - ha detto Zaia - avrà un canale preferenziale per fare subito l'inoculazione. Salta la fila. Dovrà andare al centro vaccinale con la partecipazione". "Chi ha più di 60 anni - ha aggiunto - potrà recarsi senza 'appuntamento con accesso diretto e avrà una dose con Johnson & Johnson. Ci sono 70 mila vaccini disponibili di J&J; una parte verrà data ai medici di base che hanno aderito alla campagna. Dalla prossima settimana metteremo a sistema anche le farmacie, alle quali, a regime daremo a i vaccini Moderna". (ANSA).