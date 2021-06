Scendono a cinque pazienti Covid in intensive Umbria

PERUGIA, 07 GIU - Scendono a cinque i pazienti nelle terapie intensive dell'Umbria, uno meno di domenica, mentre sono 55, quattro in più, i ricoverati complessivi. Emerge dai dati sul portale della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati sei nuovi positivi (come lunedì della passata settimana) e 25 guariti. Nessun morto invece a causa del virus. Gli attualmente positivi scendono ora a 1.214, 19 in meno rispetto a domenica. Sono stati analizzati 518 tamponi e 255 test molecolari, con un tasso di positività totale dello 0,7 per cento (lo stesso dello stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).