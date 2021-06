Scuola, esami terza media in ordine sparso nelle Marche

ANCONA, 07 GIU - Scrutini al via da stamane nelle Marche, dove le lezioni sono terminate sabato 5 giugno, mentre 13.818 ragazzi di 649 classi si preparano all'esame di terza media, che torna in presenza, anche se con differente modalità: solo in forma orale e con la presentazione di un elaborato alla commissione. In teoria gli esami di terza media sarebbero potuti cominciare già da oggi, ma i vari istituti stanno procedendo in ordine sparso. Tra le prime a partire, già da domani, le scuole 'Donatello' e 'Del Conero' ad Ancona. Altre seguiranno da mercoledì 9 giugno e dal 14 giugno. Tutte le procedure dovranno essere completate entro il 30 giugno. Dei 13.818 alunni di terza media, 4.361 sono della provincia di Ancona, 3.341 di quella di Pesaro Urbino, 2.758 di quella di Macerata, 1.789 di quella di Ascoli PIceno, 1.569 di quella di Fermo. Sono complessivamente 109 gli studenti di scuole paritarie chiamati a sostenere la prova, 13.709 quelli di istituti statali. (ANSA).