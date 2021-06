Clima: ok Ue a Fondo Transizione, quasi 1mld per l'Italia

BRUXELLES, 07 GIU - Il Consiglio Ue ha adottato oggi il regolamento che istituisce il fondo di 17,5 miliardi di euro per la transizione ecologica equa (Just Transition Fund). Il fondo è parte del meccanismo Ue dedicato alle regioni e ai territori europei più indietro nella transizione ecologica. L'importo totale di 17,5 miliardi (a prezzi 2018) è la somma di 7,5 miliardi disponibili dal bilancio Ue 2021-2027 e di 10 miliardi dal fondo per la ripresa (Next Generation EU) per gli anni 2021, 2022 e 2023. Per l'Italia, le risorse dal quadro ammontano e un totale di 937 milioni. (ANSA).