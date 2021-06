Costa,riaprire discoteche ma con criteri per ballare insieme

ROMA, 07 GIU - "L'intenzione del governo è sicuramente dare una risposta al settore delle discoteche nella consapevolezza che devono riaprire. Ma non dobbiamo fare gli errori dello scorso anno, perché le discoteche devono riaprire per far ballare. Il distanziamento non può essere un criterio. Dobbiamo lavorare, invece, su due aspetti: sul contenimento e le capienze ridotte e sull'entrare in sicurezza e in questo caso il green pass può essere applicabile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Tg2 Italia su Rai Due. (ANSA).