Lavoro:Provenzano,su blocco licenziamenti girandola da Lega

ROMA, 07 GIU - Sul tema del blocco dei licenziamenti "c'è una continua girandola da parte della Lega, la posizione del Pd invece è stata chiara. Direi che quello della Lega è un attegiamento irresponsabile, ogni giorno cambiano posizione, Giogetti non è un opinionista, è il ministro dello Sviluppo Economico, è lui che deve indicare i settori che vanno protetti. Il Pd non vuole bloccare i licenziamenti in eterno ma accompagnare con la riforma degli ammortizzatori".Così il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano, a Studio 24 su Rainews, alla vigilia dell'incontro dei vertici Pd con i leader di Cgil,Cisl e Uil. (ANSA).