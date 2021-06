M5s:Patuanelli,sia forza centrale in alleanza c.sinistra

TRIESTE, 07 GIU - In vista delle prossime elezioni e nell'ambito di un'alleanza nel centro sinistra, "credo che ci siano delle prospettive per un campo vasto, dove il movimento può essere la forza centrale". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, a margine di un incontro a Trieste. "Tutti i percorsi per le amministrative e per le politiche - ha spiegato - saranno affrontati con il progetto che stiamo costruendo di rapporto nel centro sinistra con il Pd, il M5s, altre forze di sinistra aperte a una parte moderata del Paese che spesso è l'ago della bilancia, aperte al dialogo con le pmi, con gli artigiani e gli autonomi". "Questo percorso - ha aggiunto - inizia adesso dopo un'esperienza già fatta, perché con il Pd abbiamo governato da soli e siamo ancora al governo con loro". (ANSA).