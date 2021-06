Volontaria aggredita e ferita, caccia all'uomo in Trentino

TRENTO, 07 GIU - I carabinieri stanno cercando un uomo ritenuto responsabile dell'aggressione ad una donna trovata ferita accanto alla sua auto in località Vezzano, in Trentino. La donna, 65 anni, volontaria presso la chiesa di Ranzo, frazione di Vallelaghi, stava accompagnando con la sua auto a Trento una delle persone di cui si prendeva cura ma dopo circa un chilometro questi l'ha ferita con un'arma da taglio poi è sceso dall'auto e si è dato alla fuga. Davanti alla porta sbarrata della canonica - riferisce la Tgr Trento - sono state trovate la giacca e le valigie dell'uomo, che però non è ancora stato rintracciato. I carabinieri, con l'elicottero, i droni ed il supporto dei vigili del fuoco volontari della Valle dei Laghi, stanno perlustrando la zona in cerca dell'aggressore. La donna è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).