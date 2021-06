Cinema: incassi, balza in testa l'horror The Conjuring

ROMA, 07 GIU - Il film horror The Conjuring - Per ordine del Diavolo di Michael Chaves balza in vetta al box office italiano. Il terzo capitolo della saga con Vera Farmiga e Patrick Wilson ha guadagnato incassato 614 mila euro (785 mila in 5 giorni) con la notevole media di 1.603 su 383 sale. Scivola di un posto con un calo del 10% la disneyana Crudelia con Emma Stone che mette via altri 410 mila euro raggiungendo 1 milione 210 mila in 15 giorni. La media è di 722 su 569 schermi. Al terzo posto con 195 mila euro di incasso (628 mila in 15 giorni) c'è The Father - Nulla è come sembra con la straordinaria interpretazione valsa a Anthony Hopkins anche l'Oscar. Tra le altre nuove uscite film italiani: al settimo posto Maledetta primavera di Elisa Amoruso (con Emma Fasano, Manon Bresch, Giampaolo Morelli e Micaela Ramazzotti) e al nono The Shift di Alessandro Tonda con Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara che racconta la vicenda di due giovani terroristi in azione a Bruxelles. Chiude la top ten Estate '85 di Francois Ozon con Felix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge e Valeria Bruni Tedeschi. Ancora in crescita i numeri complessivi: nel week end il box office ha raggiunto 1.652.912 euro per 236.257 presenze in salita del 32% sul week end scorso. (ANSA).