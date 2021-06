Perù: exit poll, lieve vantaggio di Fujimori su Castillo

LIMA, 06 GIU - Secondo un exit poll realizzato dall'Istituto Ipsos per America Tv, la candidata di Fuerza popular, Keiko Fujimori è in vantaggio nel ballottaggio presidenziale in Perù con il 50,3%, rispetto al 49,7% di Pedro Castillo di Perù libre. La differenza di 0,6% fra i due candidati è considerata un risultato di parità tecnica. (ANSA).