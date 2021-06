Box office Usa, in vetta The Conjuring

ROMA, 06 GIU - Debutto vincente al box office Usa per The Conjuring - Per ordine del diavolo: il settimo film del più grande franchise horror della storia, targato Warner Bros, con Vera Farmiga e Patrick Wilson diretti da Michael Chaves (disponibile anche su Hbo Max senza costi aggiuntivi), ha incassato 24 milioni di dollari, scalzando A Quiet Place II, sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo, che aveva ottenuto un'apertura record in tempi di pandemia con 57 milioni nel lungo week end del Memorial Day. L'horror della Paramount, diretto da John Krasinski, ha portato a casa altri 19,5 milioni di dollari nel fine settimana, raggiungendo così gli 88 milioni nel mercato nord americano e 138 milioni a livello globale. Al terzo posto la Crudelia della Disney, con 11,2 milioni di dollari al secondo week end di uscita. Il prequel della Carica dei 101, con Emma Stone nei panni della cattiva che rapisce i cuccioli, è disponibile anche per il noleggio su Disney+. All'estero Crudelia ha rastrellato altri 18,6 milioni da 36 mercati, per un totale globale di 87,1 milioni di dollari. (ANSA).