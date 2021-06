Madame Walberg, i profumi e il suo autista

ROMA, 06 GIU - Lei, Madame Walberg (Emmanuelle Devos) è davvero antipatica, ma ha dalla sua un 'naso' perfetto per ogni tipo di aroma, e lui, Guillaume Favre (Grégory Montel) conducente Ncc, è invece buffo, popolare, impacciato, ma di buon cuore e concreto. I due, come spesso capita, per un periodo abbastanza lungo si odorano e solo alla fine si scoprono compatibili. Questa l'anima principale de I PROFUMI DI MADAME WALBERG di Grégory Magne, commedia francese delicata e fresca in sala dal 10 giugno con Satine Film, che ripropone l'incontro-scontro, anche ovviamente un po' di classe, tra autista e passeggero. Intanto Guillaume. È un uomo che ha appena divorziato, in trattativa per l'affido della figlia che richiede uno stipendio sicuro e una casa più grande che l'uomo non possiede. Ora, nonostante l'algidità di Madame Walberg, capace di decrittare ogni profumo nelle sue più piccole sfumature come anche di pretendere l'impossibile da Guillame, quest'ultimo diventa il suo chaffeur personale e anche qualcosa di più. E questo quando, poco a poco, le fragilità dell'uno e dell'altro li uniranno nonostante le differenze. I due sono davvero diversi, considerando che Madame Walberg, creatrice di profumi dal raffinato talento olfattivo, spesso ha toni da diva anche per aver ideato leggendari profumi per Dior, insomma resta una maestra profumiera anche se si è come ritirata, chiusa in se stessa, senza più fiducia nelle sue capacità. (ANSA).