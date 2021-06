Vaccini: a Napoli open day per italiani residenti all'estero

NAPOLI, 06 GIU - La Asl Napoli 1 Centro organizza un open day Pfizer, da mercoledì 9 a domenica 13, per i cittadini iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, e che temporaneamente siano presenti sul suo territorio di competenza (comuni di Napoli, Capri e Anacapri). Questo il calendario delle vaccinazioni, nell'hub della stazione marittima al molo Angioino, con accesso libero e senza prenotazione in piattaforma. Mercoledì 9 giugno, cognomi dalla A alla D; giovedì 10 giugno, cognomi dalla E alla L; venerdì 11 giugno, dalla M alla P; sabato 12 giugno, cognomi dalla Q alla Z; domenica 13 giugno, qualsiasi lettera. In tutti e cinque giorni le operazioni si svolgeranno dalle ore 8 alle 18. L'accesso è libero ma l'iscrizione all'Aire dovrà risultare al momento dell'accettazione presso il centro vaccinale. La piattaforma regionale verificherà automaticamente attraverso il codice fiscale, ma gli operatori - precisa la Asl - non potranno intervenire in alcun modo ove l'iscrizione non dovesse risultare nel sistema. (ANSA).