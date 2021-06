Birmania: media, 20 civili uccisi in un raid dei militari

ROMA, 06 GIU - Venti persone sono state uccise dai militari in Birmania che ieri hanno attaccato un villaggio in cerca di armi. Lo riporta il Guardian citando le agenzie locali Khit Thit Media e Delta News Agency. Se confermato, il bilancio delle vittime sarebbe uno de più gravi degli ultimi due mesi. Gli scontri sono scoppiati all'alba nel villaggio di Hlayswe, 150 km a nord-ovest di Rangoon. Secondo un residente gli abitanti si sono difesi dall'irruzione dei militari "solo con balestre e catapulte". La tv di Stato Mrtv ha parlato di "3 terroristi uccisi e 2 arrestati" in un'operazione dell'esercito per sventare un "complotto contro lo Stato". (ANSA).