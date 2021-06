Ritrovata dopo tre giorni 76enne dispersa nel Parmense

BOLOGNA, 05 GIU - E' stata ritrovata, in discrete condizioni, una signora 76enne dispersa da tre giorni sulle pendici del Monte Penna a Bedonia, nel Parmense. A rintracciare la donna, nei boschi vicini al paese, è stato un giovane della frazione di Romezzano: dopo avere avvertito i soccorsi la ha condotta, con il proprio fuoristrada, sulla strada carrozzabile, dove è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e dall'ambulanza della Croce Rossa di Bedonia,. L'anziana - pur registrando buoni parametri vitali - è stata trasferita in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma: nonostante qualche escoriazione e una leggera disidratazione, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Le ricerche, partite nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 giugno, hanno coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e della Regione Liguria, anche con unità cinofile, la Croce Rossa di Bedonia, la Protezione Civile della Valtaro con mezzi terrestri, unità cinofile e droni, i Carabinieri di Bedonia e Santa Maria del Taro ed i Vigili del Fuoco. Le ricerche sono state particolarmente impegnative: le squadre di ricerca hanno setacciato i boschi ed i salti di roccia presenti in zona, senza nessuna novità fino alla mattinata di oggi. Un grazie particolare, da parte dei soccorritori, agli abitanti della frazione di Romezzano che hanno prestato i primi aiuti alla donna ed al personale del Rifugio Monte Penna, che ha fornito supporto logistico per tutta la durata della ricerca. (ANSA).